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DHA YURT - KİLİS'TE CAMİYE ROKET DÜŞTÜ; YARALILAR VAR

Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen bir roket, akşam saatlerinde Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Çalık Camisine isabet etti

24 Ocak 2018 21:28

Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen bir roket, akşam saatlerinde Cumhuriyet Caddesi\'nde bulunan Çalık Camisine isabet etti. Gürültüyle meydana gelen patlamada camide hasar oluşurken, caddede bulunan bazı kişiler yaralandı. En az 10 kişinin yaralandığı olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere taşınırken, güvenlik güçleri olası yeni bir saldırıya karşı caddedeki vatandaşları uyarıp uzaklaştırdı.

OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Kilis (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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