DHA YURT - Kılıçdaroğlu: Erdoğan'a salı gününe kadar süre veriyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a salı gününe kadar süre tanıyıp, \"Salı gününe kadar Erdoğan\'a izin veriyorum. Zarrab\'a devlet sırlarını kim teslim etti, çık anlat\" dedi.

Mersin\'in Mezitli Belediyesi tarafında düzenlenen toplu açılış törenine katılan Kemal Kılıçaroğlu, umudunun Türkiye\'nin aydın insanları olduğunu belirterek, \"Benim umudum bu ülkenin aydın insanlarıdır. 80 milyonun umudu ile yaşıyorum. 80 milyon bu ülkede huzur içinde yaşamak istiyor. Bunun mücadelesini hep birlikte vereceğiz. Hakkı, hukuku ve adaleti dünya tarihine yazdık. Herkes bunu çok iyi bilmelidir. Hak ve hukuk ve adalet hepimizin hakkıdır. Bunun elde edene kadar da mücadele edeceğiz. İster doğuda, ister batıda, ister güneyde ister kuzeyde Türkiye\'nin neresinde olursak olalım, el birliği ile kadın erkek yaşlı genç, hep birlikte hak hukuk ve adalet için mücadele edeceğiz. Biz hak ve hukuk, adalet dedikçe birileri yerinde rahat duramıyor. Emin olun akşamları bile rahat uyuyamıyor, gayet iyi biliyorum. Onu uyutmayacağım\" dedi.

Sık sık sözü, \'Tayyip istifa\' sloganı ile kesilen Kılıçdaroğlu, \"Bu slogan aslında haysiyetli insanlar için atılması gereken bir slogandır. İnsanları onurları ile yaşarlar. İnsanlar eğer belli makamlara gelip halka hizmet istiyorsa onurları ile hizmet ederler ve topluma örnek olurlar. Toplumun her kesimine örnek olurlar. Giyimi ile kuşamı ile ailesi ile yaşam tarzı ile her şeyi ile topluma örnek olurlar. Çünkü onlar toplumun görünen yüzleridir. Kalktım kendilerini bir soru sordum. Dünyanın en basit sorusunu sordum. Yav dünür var, kayınbirader var, oğlan var, damat var, bütün aile var. Bir sterlinlik şirketten 15 milyon dolar var. Bu nedir Allan aşkına? Hiç adını duymadığımız adaları duyduk. Hiç adını duymadığımızı devletleri duyduk. Artık Man adası mı manda adamı mı bilmiyorum. Ama bir şeyler var orada. Sahte diyorlardı, hepsi gerçek çıktı. Efendim savcılığa verin diyorlar. Savcılığa vereceğiz. Arkasında da duracağız. Sonuna kadar da takip edeceğiz. Öyle kıvırmak yok, kaçmak yok. Bu işi sonuna kadar götüreceğim. Bankanın dekontuna sahte diyorlar. Banka sahte dekont mu düzenler. Özetli şunu çok iyi bilin, bir şirket var; sermayesi 1 sterlin. Bir ortağı var, 15 milyon dolar. Bu nasıl bir ticaret? Böyle bir ticareti ben bilmiyorum. Bu ticareti ancak üç kağıtçılar bilir. Normal tüccar, vatandaş bunu nereden bilecek. Sanayicimiz var, tüccarımız var, esnafımız var, kahvecimiz var, simitçimiz var, çiftçimiz, emeklimiz var. Herkes şu veya bu şekilde bir ticaret yapıyor. En azından gidip fırından bir ekmek alıyor. Böyle bir hokkabazlığı, sahtekârlığı hiç görmedik. Efendim bu bir ticaretmiş, bu nasıl bir ticarettir. Çık bunu millete bir anlat. Bu ne şirketi, bu şirket kimin şirketi. 15 milyon dolar bir tarafta 1 sterlin bir tarafta. Nereden çıktı bu, bunları bize anlatacak. Bunu sonuna kadar takip edeceğiz. Ben biliyorum, rahat uyuyamıyor\" diye konuştu.

ZARRAB BELASI ÇIKTI

AK Partiye oy veren vatandaşlara hiç bir sözünün olmadığını kaydeden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

\"Onlar gittiler oylarını kullandılar. Benim sözüm onların temiz oylarının bu kadar kirletilmesidir. Vatandaş gitti, demokrasiye oy verdi, başımın üstünedir. Herkesin siyasi anlayışına saygı gösteririm ama hiç kimse unutmasın ben hayatta olduğum sürece kul hakkına, tüm yetimlerin hakkına sahip çıkacağım. Şimdi başımıza bir Zarrab belası çıktı. Düne kadar hayırsever bir adam diyorlardı. Ne yapıyorlardı, devletin protokolüne dahil ediyorlardı. Cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar Rıza Zarrab hep bir aradaydılar. Devletin protokolünde bir de Fesli Deli Kadir vardı. O da devletin protokolünde yer alıyordu. Ya bunların devlet anlayışı nedir Allah aşkına. Böyle rezalet olabilir mi. Daha 16 Kasım\'da ABD\'ye 2 kez nota verdiler. Efendim Rıza Zarrab temiz bir adamdır, bunu bize verin. Ne oldu bu adamın hayatı. Rıza Zarrab bülbül gibi ötünce, Zarrab casustur, vatan hainidir. Düne kadar adamındı, kol kolaydın. Paraları alınca iyi ötünce kötü. Salı gününe kadar Erdoğan\'a izin veriyorum Zarrab\'a devletin sırlarını kim teslim etti çık anlattı.\"

PARLAMENTER REJİMİ GERİ GETİRMEMİZ GEREK

Kılıçdaroğlu, 2019\'a giderken kadınlardan destek istedi. Kadınların sezgisinin güçlü olduğunu belirten Kılıçdaroğlu konuşmasına şöyle devam etti:

\"Türkiye\'yi bekleyen tehlikeyi en iyi siz biliyorsunuz. Birincisi tek adam rejimi, diğeri demokratik parlamenter sistem. Tek adam rejiminin ne olduğunu görüyorsunuz. Türkiye\'nin ne hale geldiğini görüyorsunuz. Türkiye\'yi bu çıkmaz sokaktan çıkartmamız gerekiyor. Demokratik rejime geri getirmemiz gerekiyor. Huzuru barışı geri getirmemiz gerekiyor. Bu nedenle 2019\'a giderken kadınlarımız her kapıyı tek tek çalacak. Her kadını ikna edeceğiz. Senin çocukların var benim de çocuklarım var. Sen huzur istiyorsun ben de huzur istiyorum. Çocuğunu askere huzurla göndermek istiyorsun ben de çocuğumu askere huzurla göndermek istiyorum. Bunun tek yolu tek adam rejimine karşı çıkmaktır. Hep birlikte tek adam rejimine karşı çıkacağız. Kadınların sezgi gücü yüksektir. Erkekler kahvehaneye gidip öyle bir bakalım diyebilir. Yük sizin sırtınızda. Sizlere güveniyorum. Bu mücadeleyi bu ülkenin kadınlarıyla birlikte götüreceğiz.\"

Kılıçdaroğlu, konuşmasını güvenliği sağlayan polise askere teşekkür ederek tamamladı.

