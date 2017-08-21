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DHA YURT - Keşan’da yağmur ve dolu yağışı etkili oldu / EK 

ALT GEÇİTLERİ SU BASTI, ARAÇLAR YOLLARDA KALDI Edirne'nin Keşan İlçesi'nde etkili olan sağanak yağmur ve dolu nedeniyle alt geçitleri su basarken, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı

21 Ağustos 2017 23:05

ALT GEÇİTLERİ SU BASTI, ARAÇLAR YOLLARDA KALDI

Edirne\'nin Keşan İlçesi\'nde etkili olan sağanak yağmur ve dolu nedeniyle alt geçitleri su basarken, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Yaklaşık 30 dakika etkili olan yağış sonrası İspat Cami Mahallesi\'nde Keşan Orman Fidanlık Şefliği önündeki altgeçit su baskını nedeniyle trafiğe kapatıldı. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Rasim Ergene Caddesi üzerinde ise yağış nedeniyle açılan çukurlara tekerlekleri giren araçlar mahsur kaldı. Hasar alarak, mahsur kalan araçlar belediyeye ait kepçelerin yardımıyla kurtarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Su basan alt geçit
-Yol kenarından ilerleyen araçlar
-Arızalanan araçlar
-Köprüden akan sular

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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