DHA YURT - Kerkük'te referandum sessizliği... Geniş güvenlik önlemleri alındı

Kerkük\'te referandum sessizliği... Geniş güvenlik önlemleri alındı

IRAK\'ın Kerkük şehrinde Bölgesel Kürt Yönetiminin bugün yaptığı referandum için 30 ayrı noktada oy kullanıldı. Referandumu protesto eden Türkmen ve Arapların yaşadığı mahallelerde sessizlik hüküm sürerken, Kerkük polisi olası olayları önlemek için geniş güvenlik önlemleri aldı.

Irak Bölgesel Kürt Yönetiminin düzenlediği bağımsızlık referandumu bugün Kerkük\'te de yapıldı. Kerkük\'te çoğunlukla Kürt nüfusun yaşadığı mahallelerde olmak üzere 30 ayrı okulda sandık kurulurken, oy verme işlemi saaat 08.00\'da başladı. Kürtlerin yaşadığı mahallelerde referanduma yoğun ilgi gösterilirken, Türkmen ve Araplar ise referandumu boykot ederek sandık başına gitmedi. 2 Türkmen mahallesinde sandık kurulmasına izin verilmediği öğrenilirken, referandumu protesto eden Türkmenler kepenk kapatıp, evlerine kapandı. Türkmen ve Arapların yaşadığı mahallelerde sokaklardaki sessizlik dikkat çekerken, Türkmen partilerinin bulunduğu bölgelerde de yoğun güvenlik önlemi alındı. Bu arada Irak Türkmen Cephesi\'nin bulunduğu bölgedeki sokaklara Türkçe ve Arapça, \"Vatanını bölme referandumu katılma\" yazılı bez afişler asıldı.Türkmen esnafların yoğun olarak bulunduğu Kerkük\'ün Valilik caddesindeki işyerlerinin kepenklerinin de kapalı olduğu görüldü.

Kerkük\'te güvenlik önlemi alan polisler referandum sırasında herhangi bir olay yaşanmadığını, sadece sevinç gösterisi yapan bir grubun araçlardan havaya ateş ettiğini söyledi. Referandum nedeniyle Kerkük Valiliği\'nin önünden geçen yol da Anti terör timleri tarafından kapatıldı. Öte yandan referandumun bittiği saatlerde Kerkük Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları kuruldu. Polis yetkilileri, vatandaşları sevinç gösterileri sırasında silah kullanmamaları konusunda uyarırken, ilerleyen saatlerde de önemli bir olay beklemediklerini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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- Kerkük\'te oy kullananlar

- Sandıkların görüntüsü

- Polislerin arama yapması

- Türkmen mahallelerinden görüntü

- Boş sokaklardan görüntü

- Irak Türkmen Cephesi önündeki pankart

- Türkmen savaşçılar

- Arabalarla sevinç gösterisi yapanlar

- Şehir giriş ve çıkışlarındaki polis kontrolü

- Muhabir anonsları

- Genel ve detaylar

Haber - Kamera:Felat BOZARSLAN-Burak EMEK/KERKÜK,(DHA) -

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