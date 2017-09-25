DHA YURT - Kerkük'te gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi

KERKÜK Valiliği, referandum sonrası sevinç gösterileri yapılması sırasında herhangi bir olay yaşanmaması için kentte gece sokağa çıkma yasağı ilan etti. Kerkük Valisi Necmeddin Kerim ise yaptığı açıklamada kimsenin Kerkük\'teki azınlıklara, özellikle Türkmenlere zarar vermesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin düzenlediği referandum için oy verme işlemleri saat 18.00\'da sona ererken, sandıklar kapatılarak oy sayım işlemlerine başlandı. Referundumun yapıldığı Kerkük\'te ise Valilik tarafından sevinç gösterileri sırasında istenmeyen bir olay yaşanmaması için gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sandıkların kapanma saatine kadar Kerkük\'te iki ayrı konvoydan havaya ateş açılması dışında herhangi bir olay yaşanmadığını belirten güvenlik güçleri, oy veren vatandaşların sokağa dökülmemesi çağrısı yaptı. Bu arada, Kerkük Valisi Necmeddin Kerim de bir basın toplantısı düzenleyerek referandum ile ilgili bilgi verdi. Kimsenin Kerkük\'te azınlıklara özellikle de Türkmenlere zarar vermesine izin vermeyeceklerini belirten Kerim, referandum süresince şehirdeki huzur ve güven ortamının korunduğunu vurguladı. Kerkük halkından yapılacak olan kutlamalar için dikkatli olmalarını ve şehirdeki huzur ortamını korumalarını isteyen Kerim, \"Kerküklülere gece saatlerinde referandum sonucunu evde izlemelerini tavsiye ediyoruz. Kesinlikle havaya ateş açarak kutlama yapmasınlar. Halkımıza sokaklara dökülmemesi çağrısında bulunuyorum\" dedi.

Haber: Felat BOZARSLAN- Burak EMEK/KERKÜK, (DHA)