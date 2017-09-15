DHA YURT - Kerem Kılıçdaroğlu, Sivas'ta birliğine teslim oldu (2)

KAMUFLAJLA AİLESİNİ UĞURLADI

Birliğine teslim olduktan sonra giriş işlemleri yapılan Kerem Kılıçdaroğlu, daha sonra askeri kamuflaj kıyafetini giydi. Bir süre yakınları ile tugayın bahçesinde sohbet eden Kerem Kılıçdaroğlu, daha sonra annesi Selvi Kılıçdaroğlu, yakınları ve nişanlısı Mina Alşan\'ı, nizamiye kapısına kadar getirerek uğurladı. İlk kez kamuflaj ile görüntülenen Kılıçdaroğlu, yakınlarının minibüs ile nizamiyeden ayrılmasının ardından birliğine döndü. Yakınları da herhangi bir açıklama yapmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Nizamiye kapısından görüntü

-Kamuflajlı Kılıçdaroğlu ve yakınlarının görüntüsü

-Vedalaşmaları

-Yakınlarını uğurlaması ve birliğine dönmesi

GÖRÜNTÜSÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: SİVAS,(DHA)