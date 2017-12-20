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DHA YURT - Kendisini bıçaklayanlardan kaçarak polise sığındı

ADANA'da, bar çıkışında kimliği belirsiz kişilerle kavga eden Ozan Ö

20 Aralık 2017 07:00

ADANA\'da, bar çıkışında kimliği belirsiz kişilerle kavga eden Ozan Ö., darp edilip, bacaklarından bıçaklandı. Olay yerindeki aracına binip kendisini bıçaklayanlardan kaçarak polise sığınan Ozan Ö., hastanede tedavi altına alındı. 
Olay, saat 02.30 sıralarında Merkez Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi Şinasi Efendi Caddesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, bar çıkışı kimliği belirsiz kişilerle tartışan Ozan Ö., darp edilip, her iki bacağından da bıçaklandı. Kendisini bıçaklayanlardan kaçarak 34 FZ 9712 plakalı panelvanına binen Ozan Ö., olay yerinden uzaklaştı. Ziyapaşa ve Turhan Cemal Beriker bulvarlarının kesiştiği kavşakta maddi hasarlı bir kazayla ilgilenen polisleri gören Ozan Ö., yardım istedi. Polislere, kendisini darp edip bıçaklayan kişileri tanımadığını söyleyen Ozan Ö., ambulans ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ozan Ö.\'nün durumunun iyi olduğu belirtildi. 
Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü
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- Olay yerinen görüntü
- Aracının içinde yarı baygın oturan Ozan Ö.
- Sağlık görevlilerinden görüntü
- Sağlık görevlilerinin Ozan Ö.\'yü araçtan indirip sedyeye yatırması
- Ozan Ö.\'nün sedye ile ambulansa taşınması
- Ambulans ve Ozan Ö.\'nün aracından görüntü
- Polislerin panelvanı incelemesi
- Ambulansın gidişi
- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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