T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - Kemer'de minibüs, servis midibüsüne çarptı: 3 ölü, 15 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ Antalya'nın Kemer ilçesinde otel servis midibüsüyle minibüsün çarpıştığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi

10 Mayıs 2018 20:45

ÖLÜ SAYISI 3\'E YÜKSELDİ

Antalya\'nın Kemer ilçesinde otel servis midibüsüyle minibüsün çarpıştığı kazada ölü sayısı 3\'e yükseldi. Kazada minibüste bulunanlardan Nuran Demircioğlu ve Saliha Aybüke Ulutaş\'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralı halde Kemer\'deki özel bir hastaneye götürülen Burcu Aslan da müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan 15 kişi ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kemer\'deki hastanelere götürüldü.

Cumhuriyet Başsavcısı Lütfü Boyalı da olay yerine gelerek inceleme yaptı. Kazayı haber alıp gelen otel çalışanları da meslektaşlarının öldüğünü öğrenince gözyaşlarını tutamadı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Levent YENİGÜN / Antalya (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SAYISIYÜKSELDİ Antalya KemerKazadaNuran DemircioğluSaliha Aybüke UlutaşKemerBurcu AslanCumhuriyet Başsavcısı Lütfü BoyalıKazayıGÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Levent YENİGÜNAntalya DHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24