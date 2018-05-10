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DHA YURT - Kemer'de minibüs, servis midibüsüne çarptı: 2 ölü, 11 yaralı

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, minibüsün, otel personelini taşıyan midibüse arkadan çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

10 Mayıs 2018 19:59

ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde, minibüsün, otel personelini taşıyan midibüse arkadan çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Kemer\'e bağlı Beldibi ve Göynük mahalleleri arasındaki D400 karayolu üzerinde, Mehmet Çatalbaş\'ın kullandığı 03 EV 023 plakalı minibüs, Özkan Köse\'nin kullandığı 07 C 82203 plakalı 5 yıldızlı bir otelde çalışan personeli taşıyan midibüse arkadan çarptı. Midibüsün refüjdeki beton bariyere çarparak devrildiği kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Kaza yapan araçlar
- Yerde cansız yatan kazazedeler
- İtfaiye ekibi detay
- Sağlık ekipleri detay
- Genel ve detay

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)
 

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