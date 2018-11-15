T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - KEMER GÖRÜNÜMLÜ KILIÇLA GASP ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI

BURSA'da Suriye uyruklu 3 kişi, kemer görünümlü 75 santimetrelik kılıçla tehdit ettikleri yine Suriye uyruklu H

15 Kasım 2018 19:28

BURSA\'da Suriye uyruklu 3 kişi, kemer görünümlü 75 santimetrelik kılıçla tehdit ettikleri yine Suriye uyruklu H.S.\'nin evinden 3 cep telefonu ve 500 lirayı aldı. Şüphelilerden 2\'si olaydan 4 gün sonra yakalandı, diğeri ise aranıyor.

Olay, 10 Kasım Cumartesi günü merkez Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi\'nde meydana geldi. Suriye uyruklu B.E.(21), H.H.(20) ve henüz yakalanamayan bir kişi, Suriye uyruklu H.S.\'nin evine zorla girdi. Şüphelilerden H.H., özel olarak imal edilmiş kemer görünümlü kılıcı çekerek, tehditle 3 cep telefonu ve 500 lirayı aldı. Olaydan sonra kaçan şüphelilerden H.H. ve B.E. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince 4 gün sonra yakalandı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada deri kemer içine gizlenmiş esnek yapıda 75 santimetre uzunluğunda kılıç ele geçirildi. H.H. ve B.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
------------------------
-Kemer görünümlü kılıçtan detaylar
-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

Süre: 1.27 Boyut: 164 MB

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA,(DHA)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BURSA SuriyeSuriyeOlayKasım CumartesiOsmangaziBahar MahallesiOlaydanAsayişMüdürlüğü Gasp Büro AmirliğiDiğerGörüntü Dökümü KemerBoyutMB HaberKamera Enver Fatih TIKIRBURSADHA
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24