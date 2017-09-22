DHA YURT - Kefken açıklarında kaçak göçmen teknesi battı: 4 ölü, 20 kayıp (1)



KOCAELİ\'nin Karadeniz kıyısındaki Kefken İlçesi açıklarında, içerisinde göçmenlerin bulunduğu balıkçı teknesi battı. Olayda, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü. 38 göçmenin kurtarıldı, 20 göçmeni arama-kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı\'ndan, Kocaeli/Kefken açıklarında içerisinde göçmenlerin bulunduğu bir balıkçı teknesinin batması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, arama faaliyetlerinde 38 göçmenin kurtarıldığı, 15-20 dolayında göçmene yönelik arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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-ARŞİV

-SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNİN ARAMA KURTARMA GÖRÜNTÜLERİ

Haber: KOCAELİ, (DHA)-

