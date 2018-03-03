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DHA YURT - Kazayla kendini vuran kişi hayatını kaybetti

ADANA'da cadde üzerinde pompalı av tüfeğiyle 16 el havaya ateş eden Aydın Gültekin (22), 17'nci atışında tutukluk yapan silahını düzeltmeye çalışırken kazara kendini başından vurarak hayatını kaybetti

03 Mart 2018 09:29

ADANA\'da cadde üzerinde pompalı av tüfeğiyle 16 el havaya ateş eden Aydın Gültekin (22), 17\'nci atışında tutukluk yapan silahını düzeltmeye çalışırken kazara kendini başından vurarak hayatını kaybetti.
Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi 27 Mayıs Caddesi\'ndeki meydana geldi. İddiaya göre, cadde boyunca pompalı av tüfeği ile 16 el havaya ateş eden Aydın Gültekin, 17\'nciyi de ateşlemek istedi ancak silah tutukluk yaptı. Düzeltmek için doldur-boşalt yaptığı sırada silahın ateş alması sonucu Gültekin, başından yaralandı. Silah seslerini duyan ve çatışma çıktığını zanneden vatandaşlar, dışarı çıktıklarında ise bir kişinin yerde yattığını gördü. Yaralının yanında bir adet pompalı av tüfeği olduğunu görenler durumu polise ve 112 Acil Servis\'e bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, çok kan kaybettiği belirtilen Gültekin\'in öldüğü belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede av tüfeğine ait 17 adet boş kartuş bulundu. Çevrede ise herhangi bir isabete rastlanmadı. Polisin ilk incelemesi ve görgü tanıklarının ifadeleri sonucunda, Gültekin\'in 16 el havaya ateş ettiği, silah tutukluk yapınca da kazara kendisini vurduğu belirlendi. Gültekin\'in cesedi polis ve Cumhuriyet Savcısı\'nın incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. 
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Olay yerinden görüntü
- Polislerin cesedi incelemesi
- Olay yeri inceleme polislerinden görüntü
- Yerdeki boş kartuştan görüntü
- Olay yeri numaratörlerinden görüntü
- Olay yeri inceleme polisinin delil torbalarını araca götürmesi
- Olayda kullanılan pompalı av tüfeğinin delil torbasındaki görüntüsü
- Polislerin olay yerinde inceleme yapması
- Genel ve detay görüntüler
SÜRE: 01\'30\" - BOYUT: 91,4 MB
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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