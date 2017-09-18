DHA YURT - Kaza yapan minibüsü dereye düşmekten ağaçlar kurtardı

ZONGULDAK\'ta kontrolden çıkarak ormanlık alana yuvarlanan minibüs, dereye düşmek üzereyken ağaçlara takılarak durdu.



Kaza, gece saatlerinde Çaydamar Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi\'nde meydana geldi. K.A.\'nın kullandığı 67 M 0341 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ormanlık alana yuvarlandı. Takla atan ve yaklaşık 5 metre sonra ağaçlara takılarak dereye düşmekten kurtulan minibüsün şoförü K.A., yaralandı. AFAD ve çevredekilerin yardımıyla minibüsten çıkarılan K.A., ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi\'ne kaldırıldı. K.A.\'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Minibüsün kaza yaptığı yol

-Çalılıklar arasındaki minibüs

-Kaza yerinden detaylar



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Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK,(DHA)