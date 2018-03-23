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DHA YURT - Kayseri'de Anadolu Farm gözaltısı

KAYSERİ'de, Anadolu Farm olarak bilinen Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Oto Turizm Gıda Lokanta Sanayi Ticaret A

23 Mart 2018 18:15

KAYSERİ\'de, Anadolu Farm olarak bilinen Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Oto Turizm Gıda Lokanta Sanayi Ticaret A.Ş. ile ilgili şirketin yönetim kurulu başkanı dahil 3 kişi gözaltına alındı. Zanlılar Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Kayseri\'de faaliyet gösteren halk arasında Anadolu FARM olarak bilinen Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Oto Turizm Gıda Lokanta Sanayi Ticaret A.Ş. isimli firmanın yönetim kurulu başkanı F.Ö. ve şube müdür V.M. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yine şube müdür olduğu belirlenen A.Ö\'de Kahramanmaraş\'ta yakalanarak, gözaltına alındı. Firmanın genel merkezi, şubeleri ve şüphelilerin adreslerinde aramalar yapılırken, firma ve şüpheliler adına kayıtlı banka hesapları ile taşınmaz varlıklarına el konuldu. Zanlılar Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sağlık kontolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliğine getirildi. Sağlık kontrolü sonrası şüpheliler adliyeye sevkedildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR 

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - 

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