DHA YURT - Kayıp çocuklardan 664 gündür haber alınamıyor

TOKAT\'ın Reşadiye ilçesinde 2 yıl önce kaybolan ve tüm aramalara rağmen bulunamayan iki çocuktan Bayram Erol\'un annesi Adile Erol, ona kavuşamamanın üzüntüsünü yaşıyor.

Reşadiye\'de 29 Aralık 2015\'te evlerinin yakınında oynarken kaybolan 5 yaşındaki Dursun Kaan Taşcı ile 8 yaşındaki Bayram Erol, aylarca süren arama çalışmalarına rağmen bulunamadı. 664 gündür kayıp olan ve izlerine rastlanmayan çocuklardan Bayram Erol bugün 10 yaşına girdi. Bayram Erol\'un ailesi ise kaybolduktan sonraki ikinci doğum gününü de hüzünle geçirdi.

\'RÜYAMDA GÖRÜYORUM\'

Oğlunun eğitim gördüğü Mehmet Akif Ersoy İlkokuluna diğer çocuklarını götürüp getirirken çok zorlandığını ifade eden anne Adile Erol, \"Bugün Bayramın doğum günü. Bugün kaybolduktan sonraki ikinci doğum günü oluyor. Üzgünüz, mutsuzuz, keşke yanımızda olsaydı da kardeşiyle birlikte doğum gününü kutlasaydık diye düşünüyoruz. Geçen yıl da doğum günü yapmadık. Herkes okula gidiyor. Okula gidiyorum. Küçük kızım okula başladı. Ana sınıfına. Onu almaya giderken arkadaşlarını görüyorum, üzülüyorum. Keşke çocuğum da olsaydı diyorum. Ama bir haber yok. Okula gidip geldikçe ağlıyorum. Yollarda hatırası var. Okulda sınıfını gördüğüm zaman mutsuz oluyorum. Rüyamızda görüyorum, şu ana kadar da hiçbir haber yok. Zaten bir yıldır da hiçbir haber alamıyoruz. Elimizden geleni yaptığımızı zannediyorum ama hiçbir ize rastlanmadı\" dedi.

\'ALLAH\'TAN ÜMİT KESİLMEZ\'

Oğlundan bir gün haber alabilecekleri ümidini koruduklarını söyleyen anne Erol şöyle devam etti: \"Yanımızda olsaydı doğum gününü kutlayacaktık. Ama yok, kutlayamıyoruz. Bayram 10 yaşına giriyor. 10 yaşında olacaktı. İki yıl olduğu için. Bir senedir hiç kimse aramadı. Kaybolduğu zaman gelen aramalardan sonra kimseden bir haber gelmedi. Yine de bekliyoruz. Allah’tan ümit kesilmez diye bekliyoruz. Yaşıyorsa, günün birinde belki bir haber gelir diye. \"

Görüntü Dökümü:

-Ailenin evinden görüntü

-Annesinin elinde çocuğunun fotoğrafıyla görüntüsü

-Konuşması

-Çocukların fotosu

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/REŞADİYE,(Tokat) (DHA)