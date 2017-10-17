DHA YURT - Kayınbiraderini pompalı tüfekle öldürdü

İZMİR\'in Bornova İlçesi\'nde 41 yaşındaki Mesut Ertem, ablasının eşine küfür ettiği gerekçesiyle pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, gece saatlerinde Kazımdirik Mahallesi Süvari Caddesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, 50 yaşındaki İhsan Y. eşinin kardeşi Mesut Ertem\'le kendisine küfür ettiği gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İhsan Y., Ertem\'i pompalı tüfekle vurdu. Silah sesini duyan ve Ertem\'i yerde kanlar içerisinde gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Ertem\'i ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan talihsiz adam, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ertem\'in cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Olay yerine gelen polislere Ertem\'i kendisinin vurduğunu söyleyen ve teslim olan İhsan Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Ekiplerin çalışmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

- Öldürülen Mesut Erdem\'in fotoğrafı

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR,(DHA)