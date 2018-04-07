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DHA YURT - KATLİAM ZANLISI TUTUKLANDI, ESKİ EŞİ SERBEST KALDI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde 4 kişiyi tabancayla öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

07 Nisan 2018 01:14

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi\'nde 4 kişiyi tabancayla öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olaya iştirak ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Volkan Bayar\'ın bir yıl önce ayrıldığı eşi araştırma görevlisi Saadet Aylin Bayar ise adli kontrol kararı ile serbest kaldı.
Tutuklanan, Volkan Bayar Eskişehir H tipi Cezaevi\'ne götürüldü.
Bu arada Eskişehir Sulh Ceza Hakimliği tarafından soruşturma ile ilgili gizlilik kararı alındığı belirtildi.

Haber: Eyüp KELEBEK / Eskişehir

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