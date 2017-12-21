DHA YURT - KASTAMONU’DA SIR OLAN AİLENİN CESETLERİ GÖMÜLDÜKLERİ SÖYLENEN BÖLGEDE ARANIYOR (2)- YENİDEN



Sayın Yazı İşleri Müdürleri;

\'Kastamonu’da yangın sonrası sır olan ailenin cesetleri bulundu\' başlıklı haberimizi, kaynağından yapılan açıklamalara göre yeniden düzenleyerek veriyoruz.

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Kastamonu’da sır olan ailenin cesetleri gömüldükleri söylenen bölgede aranıyor (2)- Yeniden

KASTAMONU\'da merkeze bağlı Bürme köyünde 22 gün önce çıkan yangın sonrası sırra kadem basan 5 kişilik Çataloğlu Ailesinin cesetlerini arama çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili 2 kişi daha tutuklanırken, tutuklu sayısı 5’e çıktı. Tutuklanan son iki kişi, Çataloğlu Ailesinin fertlerini silahla vurup öldürdüklerini, bunlardan 4\'ünün cesetlerini de ormanlık alana gömdüklerini söyledi. Jandarma ekipleri, bu kişilerin tarif ettikleri bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bürme köyü Kuzören Mahallesi\'nde 29 Kasım günü çıkan yangında Çataloğlu Ailesine ait iki ev yandı. Evlerden birinde oturan Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu\'na ulaşılamadı. Evin enkazında yapılan çalışmalarda bir çocuğa ait yanmış ceset bulundu. 12 yaşındaki Serdar Çataloğlu\'na ait olduğu değerlendirilen ceset, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Çataoğlu Ailesine ait 4 büyükbaş hayvanın ağıllarında bulunduğu Erhan K. ve kardeşi Ersan K., 13 Aralık\'ta tutuklandı. 3 gün sonra da Erhan K.\'nin kayınpederi Ali Ş. tutuklandı. Olayın ardından Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, dün akşam gözaltına alınan 2 kişi, cinayetleri itiraf etti. 2 şüphelinin jandarmada verdikleri ilk ifadelerinde, ailenin 5 ferdini silahla vurup öldürdüklerini, 12 yaşındaki çocuğun cesedinin bulunduğu 2 evi de ateşe verdiklerini, diğer 4 kişinin cesetlerini ise ormanlık alanda toprağa gömdüklerini söyledikleri öğrenildi.

Şüphelilerin cesetleri gömdüklerini söyledikleri yerde bu sabah saatlerinden itibaren arama çalışmaları başlatıldı.

Bölgedeki çalışmalar sırasında, kan izleri bulundu. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri, DNA testi için bu kan izlerinden örnekler aldı.

Görüntü Dökümü

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(DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜ)

-Kayıp ailenin komandolar tarafından aranması

Haber-Kamera : KASTAMONU, (DHA)-