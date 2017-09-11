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DHA YURT - Karşıya geçmeye çalışırken canından oldu

DENİZLİ'de yolun karşısına geçmeye 44 yaşındaki Hüseyin Düzgün, Serhat K

11 Eylül 2017 08:29

DENİZLİ\'de yolun karşısına geçmeye 44 yaşındaki Hüseyin Düzgün, Serhat K. idaresindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Merkezefendi İlçesi Sümer Mahallesi\'nde meydana geldi. Serhat K. İdaresindeki 20 V 004 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Düzgün\'e çarptı. Talihsiz adam çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Düzgün\'ün hayatını kaybettiği belirledi. Olay yerinde güvenlik  önlemi alan polis trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Talihsiz adamın cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Öte yandan, otomobil sürücüsü Serhat K. gözaltına alındı. 
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Olay yerinden görüntü
- Polis ekiplerinden görüntü
- Çevredeki vatandaşlardan görüntü
- genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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