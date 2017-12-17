DHA YURT - Kardeşine verilen cezaya kızdı, otomobilin üzerine çıkıp ateş açtı (3)- yeniden

İZMİR\'in Seferihisar ilçesinde, kardeşinin aldığı hapis cezasına kızarak trafikte yolun ortasında durdurduğu otomobilinin üzerine çıkıp, av tüfeğiyle havaya ateş açan 27 yaşındaki C.M. gözaltına alındı.

Seferihisarda bugün gündüz saatlerinde, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan kardeşi Ö.M.\'ye verilen 12 yıl hapis cezası kararına kızan C.M., kiraladığı 35 SFG 32 plakalı araçla Cumhuriyet Meydanı\'na gelerek yol ortasında durdu. Otomobilinin üzerine çıkan C.M. elindeki av tüfeğiyle bağırmaya başladı. Kardeşinin uyuşturucu ticareti yapmadığını, verilen kararın yanlış olduğunu söyleyen C.M., havaya 6 el ateş açtı. C.M. ardından otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülediği C.M.\'nin kullandığı otomobil, polis tarafından Turabiye Hıdırlık mevkiinde terk edilmiş halde bulundu. C.M. de olayda kullandığı tüfekle birlikte Belen mevkiindeki bir dağ evinde yakaladı.

Gözaltına alınan C.M. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Haber: SEFERİHİSAR (İzmir), (DHA)