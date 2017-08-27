DHA YURT - Karayolunu 2 saat trafiğe kapattılar

AYDIN\'ın Germencik ilçesinde yaşanan ve 2 kişinin yaralandığı trafik kazası sonrası vatandaşlar, Aydın-İzmir Karayolu\'nu trafiğe kapattı.

Jandarma ve polis ekiplerinin uzun süren çabalarına rağmen yolu trafiğe açmayan vatandaşları, olay yerine gelen Germencik Kaymakamı Ayhan Işık söz vererek ikna etti. Yaklaşık 2 saat kapalı kalan yol trafiğe açıldı. Vatandaşlarla yoldan geçmekte olan sürücüler arasında yaşanan gerginliği ise jandarma önledi.

Olay, Aydın-İzmir Karayolu üzerinde bulunan Neşetiye Mahallesi\'nde dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Fetri Çelik (22), kullandığı 09 TR 150 plakalı motosiklet ile yanındaki kardeşiyle birlikte yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken, o sırada İzmir\'den Aydın yönüne giden Tamer Köteli (47) yönetimindeki 09 EJ 119 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası iki kardeş de yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

İki kardeşe çarpan otomobilin sürücüsü Tamer Köten kazadan sonra olay yerinden kaçmaya çalıştı. Bu sırada olayı gören mahalle muhtarı İkram Gelmez, peşinden koştuğu otomobilin önüne geçti ve beylik tabancasını çekerek otomobili durdurdu. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri sürücüyü öfkeli vatandaşların elinde aldı. Sürücü gözaltına alınırken otomobil ise olay yerinden çekildi.

YOL 2 SAAT KAPALI KALDI

Yaşanan kazadan sonra vatandaşlar, daha önce de aynı yerde ölümlü ve yaralamalı kazaların olduğunu ve gerekli önlemlerin alınmadığını öne sürerek, Aydın-İzmir Karayolu\'nu trafiğe kapattı. Araçların geçişine izin vermeyen yüzlerce vatandaş, vali veya kaymakamın gelmesini istedi. Bu sırada polis ve jandarma yetkilileri vatandaşları yolu açmaları konusunda ikna etmeye çalıştı. Ancak, gerekirse 24 saat yolu açmayacaklarını söyleyen vatandaşlar ikna olmadı. Bu sırada, yoldan geçmeye çalışan bir otomobili vatandaşlar önüne geçerek durdurdu. Otomobil sürücüsü yoldan geçmekte ısrarcı olunca vatandaşlar ile sürücü arasında tartışma çıktı. Vatandaşlar otomobili tekmelemeye başlayınca sürücü geriye doğru kaçmaya başladı. Vatandaşlar otomobili kovaladı ve sürücüyü otomobilden indirerek linç etmeye çalıştı. Devreye giren jandarma ekipleri, sürücüyü vatandaşların elinden kurtardı. Jandarma ile vatandaşlar arasında da kısa süreli arbede yaşandı.

KAYMAKAM SÖZ VERDİ YOL AÇILDI

Uzun süren gerginliğin ardından olay yerine Germencik Kaymakamı Ayhan Işık geldi. Mahalle Muhtarı İkram Gelmez ile vatandaşlar, Kaymakam Işık\'a, \"Buraya acilen ya trafik ışıkları ya da üst geçit yapılsın. Yoksa biz bu yolu trafiğe açmayacağız. Her yıl birimizin yakını bu yolda ya can veriyor ya da yaralanıyor. Yeter artık yıllardan beri verdiğimiz canlara\" diyerek tepkilerini dile getirdi. Kaymakam Işık ise, \"Ben bir Kaymakam olarak buraya geldim. Acınız hepimizin acısıdır. Bu, hemen bugün yapalım dersek olamaz. Ama sizlerden bir grup muhtarla birlikte yarın tatil bile olsa, gelin görüşelim. Ne yapılması gerekiyorsa birlikte yapalım. Biz de sizin gibi konunun çözümünden yanayız. Gerekirse karayolları yetkilileriyle birlikte görüşelim. Konuyu Vali Bey\'e de aktardım. Çözüm için uğraşacağız. Ancak araya bayram giriyor. Tatil sonrası sorununuza mutlaka çözüm bulmaya çalışacağız. Burada söz veriyoruz\" dedi.

Vatandaşlar, Kaymakam\'ın verdiği sözden sonra yolu trafiğe açtı ve bekleyen yüzlerce araç yoluna devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Vatandaşların yolu trafiğe kapatmasından görüntü

- Yoldan geçmeye çalışan sürcü ile vatandaşların tartışmasından görüntü

- Jandarmayla vatandaşların tartışmasından görüntü

- Emniyet yetkililerinin vatandaşları ikna etmeye çalışmasından görüntü

- Kaymakam Ayhan Işık ve Mahalle Muhtarı İkram Gelmez\'in konuşmasından görüntü

- Vatandaşlarla kaymakamın konuşmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / GERMENCİK (Aydın), (DHA)