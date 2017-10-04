T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - Karaman’a şehit ateşi düştü (3)

Şehidin Uzman Çavuş'un cenazesi Konya'ya getirildi DİYARBAKIR'ın Silvan İlçesi'nde silahlı saldırı sonucu şehit düşen 21 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kızılca'nın cenazesi uçakla Konya'ya getirildi

04 Ekim 2017 00:32

Şehidin Uzman Çavuş\'un cenazesi Konya\'ya getirildi

DİYARBAKIR\'ın Silvan İlçesi\'nde silahlı saldırı sonucu şehit düşen 21 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kızılca\'nın cenazesi uçakla Konya\'ya getirildi. Şehidin cenazesini havalimanında yakınları, sivil ve askeri yetkililer karşıladı. Şehit uzman çavuşun cenazesi daha sonra buradan karayolu ile memleketi Karaman\'a gönderildi.

Görüntü dökümü:
-----------------------------------

- Uçağın gelmesi
- Cenazesin uçaktan indirilmesi
- Cenazenin taşınması
- Genel ve detaylar

Haber: Tolga YANIK Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

UzmanKonyaSilvanJandarma UzmanMehmet KızılcaKaramanGörüntüUçağınCenazesinCenazeninGenelTolga YANIK Kamera Hasan DÖNMEZ KONYADHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24