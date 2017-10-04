DHA YURT - Karaman’a şehit ateşi düştü (3)

Şehidin Uzman Çavuş\'un cenazesi Konya\'ya getirildi
DİYARBAKIR\'ın Silvan İlçesi\'nde silahlı saldırı sonucu şehit düşen 21 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kızılca\'nın cenazesi uçakla Konya\'ya getirildi. Şehidin cenazesini havalimanında yakınları, sivil ve askeri yetkililer karşıladı. Şehit uzman çavuşun cenazesi daha sonra buradan karayolu ile memleketi Karaman\'a gönderildi.
Görüntü dökümü:
-----------------------------------
- Uçağın gelmesi
- Cenazesin uçaktan indirilmesi
- Cenazenin taşınması
- Genel ve detaylar
Haber: Tolga YANIK Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA,(DHA)