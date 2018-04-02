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DHA YURT - Karabük'te cezaevi nakil aracı uçuruma yuvarlandı: 2 şehit, 13'ü asker 15 yaralı (2)

2 UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU Kaza, Karabük'ün Yenice ilçesi Yazıköy İncebacaklar mevkiinde meydana geldi

02 Nisan 2018 00:18

2 UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU
Kaza, Karabük\'ün Yenice ilçesi Yazıköy İncebacaklar mevkiinde meydana geldi. Dün gece saatlerinde ilçe merkezinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada olay yerinde hayatını kaybeden Hüsnü Kalaycı\'nın bugün Yenice Yazıköy\'de kılınan cenaze namazına Karabük Kapalı Cezaevi\'nde mahkum olan kardeşi Gurbet Kalaycı da askerlerin nezaretinde katıldı. Cenaze namazının ardından Gurbet Kalaycı cezaevine götürülmek üzere yola çıkıldı. Ramazan Işık yönetimindeki cezaevi nakil aracı, yokuş aşağıya inerken kontrolden çıkarak yaklaşık 80 metreden uçuruma yuvarlandı. Ağaçları devirip ormanlık alana yuvarlanan araçta bulunan uzman çavuşlar Oğuz İnan ve Kenan Dalgılıç olay yerinde şehit oldu.
SÜRÜCÜ, MAHKUM VE 13 ASKER YARALI
Olay yerine UMKE, AFAD ve 112 Acil ekipleri geldi. Uçurumdan aşağı inilerek yaralılara müdahalede bulunuldu. Yaralanan sürücü, mahkum ve bir astsubay ile 12 er ambulanslara taşındı. Yaralılar, Yenice ve Karabük\'te bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Olay yerinden görüntüler
Kurtarma ekiplerinden görüntü
Cenazelerden görüntü
Araçtan görüntü
Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA)
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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