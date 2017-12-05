DHA YURT - KAPANA SIKIŞAN AYIYA TAŞ VE SOPA ATTILAR

SAKARYA\'nın Sapanca ilçesinde ormanda domuz kapanına sıkışarak acı içinde bağıran ayıya taş ve sopa atan 3 kişi bu anları cep telefonuyla kaydetti.

Sapanca Akçay Mahallesi\'nde ormanda kurulan domuz kapanına sıkışan bir ayı acı içinde bağırmaya başladı. Bu sırada ormanda bulunan 3 kişi sesleri duyarak ayının bulunduğu yere geldi. 3 kişi ellerine aldıkları taş ve sopaları ayıya fırlattı. Bu anların kaydedildiği görüntüde 3 kişi, \"Tamam ulan bağırma, adi herif\" diye konuştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, 3 arkadaşa ikazda bulunarak bölgeden uzaklaştırdı. Ekipler, yaralı ayıyı uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirip sıkıştığı kapandan kurtardı. Olay yerinde tedavisi yapılan ayı yeniden doğaya salındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cep telefonu ile çekilen görüntüler

Haber-Kamera; Aziz GÜVENER/SAPANCA(Sakarya), (DHA) -

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