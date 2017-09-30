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DHA YURT - Kangal'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

SİVAS'ın Kangal İlçesi yakınlarında iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı

30 Eylül 2017 23:13

SİVAS\'ın Kangal İlçesi yakınlarında iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Sivas-Malatya karayolu Araplı köyü, Çukurçayır mezrası yakınlarında meydana geldi. Şeyda İren yönetimindeki 58 NR 361 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İdris Şimşek yönetimindeki 29 AG 393 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler İdrim Şimşek ile Şeyda İren ile her iki araçta bulunan Eren, Fikri, Fatma, Zümra ve Emir Çalışkan, Abdulkadir ve Ahmet Turan İren ile Ayhan Özkan yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü İdris Şimşek, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma ile çıkarıldı. Ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan İdris Şimşek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise ilk müdahalelerinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edildi. 

Görüntü Dökümü:
-Kaza yerinden görüntü
-Araçtaki yaralının çıkarılışı
-Kaza fotoğrafları

Haber-Kamera: :Ahmet ÖZTEKİN/KANGAL(Sivas), (DHA)
 

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