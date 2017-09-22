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DHA YURT - Kandıra açıklarında kaçak teknesi battı: 4 ölü, 20 kayıp (3)

ÇOCUĞUNU KAYBETTİ Sahil Güvenlik botu tarafından kıyıya çıkartılan bir kadın göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda yapılan sağlık kontrolünde doğuma yakın olduğu anlaşılınca helikopterle Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi

22 Eylül 2017 18:03

ÇOCUĞUNU KAYBETTİ
Sahil Güvenlik botu tarafından kıyıya çıkartılan bir kadın göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı\'nda yapılan sağlık kontrolünde doğuma yakın olduğu anlaşılınca helikopterle Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kadının bebeği yaşamını yitirdi. Kadının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ayrıca 7 yaralı da ambulanslarla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisinde tedavi altına alındı.

CESETLER KANDIRA DEVLET HASTANESİ\'NE GÖTÜRÜLDÜ
Kıyıya çıkarılan 5 ceset Sahil Güvenlik Komutanlığı\'nda tabutlara konularak cenaze araçlarıyla Kandıra Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Ayrıca 1\'i çocuk 6 kişi de ambulanslarla götürüldüğü Kandıra Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı.

AĞIRLIKLI OLARAK IRAK UYRUKLU
Göçmenlerin ağırlıklı olarak Irak uyruklu olduğunu söyleyen Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, \"Kaza uluslararası sularda oldu. Teknede 70\'e yakın göçmen olduğu söyleniyor. Hastanemize 6 yaralı göçmen geldi. Diğer yaralıları diğer hastanelere gönderdik. Hastanemizde 5 göçmen cesedi var. Yaklaşık 100 kilometre ileride oldu. Ağırlık olarak Irak uyruklular\" dedi.

SAVAŞ KORKUSU İLE KAÇMIŞLAR
İddiaya göre, Irak\'ta yapılacak referandum nedeniyle savaş çıkacağı korkusuyla ülkelerinden kaçtıkları öğrenilen göçmenlerin Zonguldak\'tan tekneye binerek, Romanya\'ya götürülmeye çalışıldığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: KOCAELİ (DHA) 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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