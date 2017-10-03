DHA YURT - Kamyoneti devrilmemesi için iple tuttular

ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde yoldan çıkan kamyonet, şarampole devrilmemesi için önce kasasındaki demirlere bağlanan iplerle tutuldu, ardından kamyon yardımıyla çekildi.

Paşa Çiçek adlı besici beslediği küçükbaş hayvanları dün 33 NCH 32 plakalı kamyonetiyle öğle saatlerinde ilçe merkezine getirdiği sırada Siverek- Çermik karayolunun 15\'inci kilometresinde direksiyon kontrolünü yitirdi. Paşa Çiçek\'in kullandığı kamyonet, yol kenarındaki uyarı levhasına çarparak durabildi. Devrilme riski taşıyan kamyonetinden inen Paşa Çiçek, yoldan geçen sürücülerden yardım istedi. Çiçek ve yardımına koşanlar, buldukları kalın ipleri kamyonetin kasasının demirlerine bağlayarak devrilmemesi için çekmeye başladı. Bu sırada küçükbaş hayvanlar da kamyonetin kasasından indirildi.

Vatandaşların iple çekerek devrilmesini engellediği kamyonet daha sonra durduğu bölgeden kamyon yardımıyla çekildi. Yarım saat süren ve vatandaşların gayretiyle kamyonetin şarampole devrilmesinin engellenmesi, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yan duran kamyonet

- Kamyonetten indirilen hayvanlar

- Kamyonetin bağlı olduğu ip

- Çevredeki kalabalık

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

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