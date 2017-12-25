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DHA YURT - Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

İZMİT'te, trafikte ilerleyen hurda demir yüklü bir kamyonetin kasasında kenarında bulunan kişinin tehlikeye aldırış etmemesi dikkat çekti

25 Aralık 2017 17:24

İZMİT\'te, trafikte ilerleyen hurda demir yüklü bir kamyonetin kasasında kenarında bulunan kişinin tehlikeye aldırış etmemesi dikkat çekti.
İzmit Körfez Mahallesi\'nde hurda demir yüklü bir kamyonetin kasasında yolculuk yapan kişi endişe ile izlenildi. Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinden Salim Dervişoğlu Caddesi\'ne dönen kamyonetin kasasının ucunda ayakta duran, kasanın kenarındaki korkuluklara tutunan kişi hem kendi canını, hem de trafiği tehlikeye attı. Kamyonet cadde de ilerlerken, kasada bulunan kişi her an düşme tehlikesine aldırış etmeden yolculuk etti.
Görüntü dökümü
-Kamyonet kasasında seyahat eden kişinin görüntüsü

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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