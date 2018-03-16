T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - Kamyon ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 40 yaralı

 MUŞ'ta, şehirlerarası yolcu otobüsü ile kargo firmasına ait kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı

16 Mart 2018 23:57

 MUŞ\'ta, şehirlerarası yolcu otobüsü ile kargo firmasına ait kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Kaza bugün saat 17.00 sıralarında Muş-Bingöl karayolu üzerindeki Yaygın beldesi yakınlarında meydana geldi. Muş\'tan Bingöl istikametine giden Best Van firmasına ait Engin Bağlı yönetimindeki 65 EV 061 plakalı yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen bir kargo firmasına ait Tuncay Aysan yönetimindeki 06 YA 7170 plakalı kamyon dolu yağışından dolayı kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı. Kazada, ismi öğrenilemeyen kamyonun ikinci şoförü olay yerinde hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.

Kazada hayatını kaybeden kargo şirketinin ikinci şoförünün araçta sıkışan cesedi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkartıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMANI:
-Hastaneden detaylar
-Ambulansların gelmesi
-Yaralıların taşınmasından detaylar
-Ambulanslardan görüntü
-Cesedin araçtan çıkarılma çalışması
-Çevreden detay görüntü
-Cesedin taşınması
-Yaralıların hastaneye götürülmesi
-Yaralıların sedyeyle taşınması

Haber-Kamera: Nejdet ARMAĞAN / Eser AYDIN / MUŞ. (DHA)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KazaMuşBingölYaygınMuş BingölBest VanEngin BağlıEVTuncay AysanYAKazadaOlayMuş Devlet HastanesiAfetAcil Durum MüdürlüğüKazaylaDÖKÜMANI HastanedenNejdet ARMAĞANEser AYDINMUŞ DHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24