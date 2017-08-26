DHA YURT - Kamyon ile Fransa plakalı otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı

NİĞDE’de saman yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu otomobilde sıkışan Ali Osman Yıldız, Mustafa Kösek ve İsmail Yıldız öldü, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Çiftlik-Yeşil Gölcük Yolu Bağlama Kasabası yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre; Ali Osman Yıldız\'ın kullandığı DG 352 WL Fransa plakalı otomobil, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 31 Y 8039 plakalı saman yüklü kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, kamyonun altına giren otomobil, yaklaşık 30 metre sürüklendi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekibi ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kamyonda yaralanan Saip Avcu, Ahmet Sarp ile Suriye uyruklu Ahid Şeyven, Ümram Hüseyin ve Rahmi Habib, ambulanslar ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kamyonun altına giren otomobilin içinde sıkışan Ali Osman Yıldız, Mustafa Kösek ve İsmail Yıldız\'ın araçtan çıkarılması için AFAD ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine sevk edilen AFAD ekiplerince araçtan çıkartılıp, sağlık ekiplerine teslim edilen 3 kişinin öldüğü belirlendi.

Kamyon sürücüsünün kimliğini belirlemek için çalışma başlatan jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden görüntü

- Jandarma ekiplerden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 01\'23\" Boyut: 89 MB

Haber - Kamera: Ali KADI/NİĞDE,(DHA)