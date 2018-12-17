DHA YURT - Kahvehane önündeki tartışmada baba-oğulu vurdu (3)

CİNAYET ZANLISI BURSA\'DA YAKALANDI, GAZETECİLERİ TEHDİT ETTİ

Sakarya\'nın Hendek ilçesinde çıkan tartışma sonucu, Kadir Sakçı\'yı öldüren, oğlu Burhan Sakçı\'yı ise yaralayan şüphelinin Hikmet U. (51) olduğunu belirleyen polis ekipleri, Hikmet U.\'nun ailesi ile birlikte 34 RB 7861 plakalı bir otomobile binerek Bursa\'ya kaçtığını tespit etti. Sakarya Emniyeti\'nin Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bilgi vermesi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli aracı Bursa - İzmir çevreyolunda takibe aldı. Polis ekiplerinden bir süre kaçan şüpheli Hikmet U., merkez Nilüfer İlçesi Görükle Sakarya Mahallesi\'nde yakalandı. Görükle Polis Merkezi\'ne götürülen şüpheli ve 5 kişilik ailesi buradaki işlemlerinin ardından Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

GAZETECİLERİ TEHDİT ETTİ

Sakarya\'ya sevk edilen Hikmet U. Görükle Polis Merkezi çıkışında gazetecilerin \"Neden yaptın?\" sorusuna \"Sana da yaparım istersen. Çekin hadi çekin. Ne istediysen onu söyledim sana. İstersen seni vurayım\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüpheli Hikmet U.\'nun karakoldan çıkışı

-Şüpheli ve ailesini taşıyan ekip otolarının gidiş görüntüsü

-Görükle Polis Merkezi dış görüntüsü

-Detaylar

(SÜRE: 1.46 - BOYUT: 198 MB)

Haber-Kamera: Mehmet İNAN /BURSA,(DHA)