T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - KAHRAMANMARAŞ'TA SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ, YARALILAR VAR (1)

KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan servis minibüsü, ormanlık alanda şarampole devrildi

14 Ekim 2018 21:09

KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan servis minibüsü, ormanlık alanda şarampole devrildi. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, bölgeye sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Kaza, akşam saatlerinde Ulaş Mahallesi\'nde meydana geldi. Yedi Kuyular Kayak Merkezi\'nin bulunduğu bölgede kontrolden çıkan sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 46 S 1112 plakalı servis minibüsü, ormanlık alanda şarampole devrildi. Kazada minibüste bulunan çok sayıda kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma görevlisi sevk edildi.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAHRAMANMARAŞ DHA KAHRAMANMARAŞKazadaKazaUlaş MahallesiYedi Kuyular Kayak MerkeziGÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24