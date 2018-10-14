DHA YURT - KAHRAMANMARAŞ'TA SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ, YARALILAR VAR (1)

KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan servis minibüsü, ormanlık alanda şarampole devrildi. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, bölgeye sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Kaza, akşam saatlerinde Ulaş Mahallesi\'nde meydana geldi. Yedi Kuyular Kayak Merkezi\'nin bulunduğu bölgede kontrolden çıkan sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 46 S 1112 plakalı servis minibüsü, ormanlık alanda şarampole devrildi. Kazada minibüste bulunan çok sayıda kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma görevlisi sevk edildi.

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