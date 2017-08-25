DHA YURT - Kaçırılıp 30 bin dolar fidye istenen Suriyeli operasyonla kurtarıldı

ŞANLIURFA\'nın Akçakale İlçesi\'nde, kendilerini polis olarak tanıtıp kimlik çıkaracakları bahanesiyle 10 gün önce kaçırılan ve ailesinden 30 bin dolar fidye istenen Suriyeli H.D., polisin düzenlendiği operasyonda bir evde elleri ve ayakları plastik kelepçeyle bağlı bulundu. Polisin Gaziantep ve Şanlıurfa\'da düzenlediği eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 5 şüpheliden Suriyeli 4 kişi tutuklandı.

Akçakale\'de barınan Suriyeli zengin H.D., Şanlıurfa İl Göç İdaresi\'ne gitmek üzere geçen 15 Ağustos\'ta ayrıldığı eve bir daha dönmedi. İddiaya göre, kendilerini polis olarak tanıtan kişiler, H.D.\'yi kaçırıp ailesinden 30 bin dolar fidye istedi. Suriyeli H.D.\'nin eşi Alye El Feneş, fidyecilerin verdiği hesaba 15 bin dolar ve 15 bin lira para yatırdı. H.D.\'yi bırakmayıp fidyecilerin para istemeye devam etmesi üzerine Alye El Feneş, polise başvurdu.

H.D.\'nin kaçırılmasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Cinayet ve Gasp Büro amirlikleri tarafından kurulan özel ekip çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışmayla Alye El Feneş\'nin parayı yatırdığı hesabın sahibini belirleyip takibe aldı.

ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI BULUNDU

Yapılan çalışmalarla Suriyeli H.D.\'nin Haliliye Mahallesi\'ndeki bir evde tutulduğu belirlendi. Özel ekip, belirlenen adrese operasyon yaptı. Eve düzenlenen operasyonda işadamı H.D., elleri ayakları ve plastik kelepçeyle bağlı şekilde bulundu. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Suriyeli H.D., polise verdiği ifadede, kendisine kimlik çıkarılacağı bahanesiyle üzerinde polis yeleği bulunan kişiler tarafından kaçırıldığını ve serbest bırakmaları için ailesinden 30 bin dolar fidye istenildiğini söylediği belirtildi.

H.D.\'yi kaçıran kişileri yakalamak için harekete geçen ekipler, Gaziantep, Şanlıurfa merkez ve Viranşehir İlçesi\'nde belirlediği 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu M.E.K., H.H.A., A.E. ve K.A. ile Türk İ.H.A. adlı şüpheliler gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada ise Suriyeli H.D.\'nin ailesinin yatırdığı saptanan 15 bin 200 dolar ve 13 bin 550 lira para ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Suriyeli 4 şüpheli \'Nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken İ.H.A. ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Emniyetten çıkarılan şüpheliler

- Ele geçirilen paraları

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

==========================================

