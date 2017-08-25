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DHA YURT - Kaçan kurbanlıklar, drone ile belirlenip yakalanacak

GAZİANTEP'te Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Kurban Bayramı'nda kaçacak hayvanlar için 'Kurbanlık Yakalama Timi' kuruldu

25 Ağustos 2017 17:27

GAZİANTEP\'te Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Kurban Bayramı\'nda kaçacak hayvanlar için \'Kurbanlık Yakalama Timi\' kuruldu. Bayrama Hayvanat Bahçesi\'nde hazırlanan tim, kurbanlık hayvanları drone ile tespit edip yakalayacak.
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde kaçan kurbanlık hayvanları yakalamak için \'Kurbanlık Yakalama Timi\' kuruldu. 20 kişilik tim, Hayvanat Bahçesi\'nde tatbikat yaptı. Yakalama timi, tatbikat öncesi düz koşu yapıp, ardından kement atma ve uyuşturucu iğne atma eğitimi aldı. Hazırlıklarını tamamlayan tim, Kurban Bayramı\'nda kaçacak hayvanları, drone ile görüntüleyip yakalayacak.
Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, timin olası kaçan kurbanlıkları zarar vermeden yakalamak için çalışacağını söyledi. Bu yıl ilk defa drone de kullanılacağını ifade eden Özsöyler, \"Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı olarak Kurban Bayramında kaçan hayvanları 20 kişilik Kurbanlık Yakalama Timi oluşturduk. Yakalama timi, 1 aydır eğitim görüyor. Tim, bayram boyunca 153 Zabıta Hattı\'na 153\'e gelen ihbarları değerlendirerek, kaçan hayvanları yakalayacak ve sahibine teslim edecek. Bu yıl kaçan hayvanları yakalamak için ilk kez drone kullanacağız. Drone ile kaçan hayvanlar havadan tespit edip ekibimiz yakalayacak\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Hayvan kurtarma timi hazırlıkları
- Dana yakalama tatbikatı
- Dronla takip sistemi
- Celal Özsöyler ile röp.
- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ahmet SOYDOĞAN-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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