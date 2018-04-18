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DHA YURT - İzmir'de vincin çarptığı yaya üst geçidi, metro hattının üzerine çöktü

İZMİR'in Bornova ilçesinde, İzmir Metrosu'nun Sanayi ile Bölge istasyonları arasında bulunan bölümdeki yaya üst geçidi, altından geçen vincin çarpmasıyla çöktü

18 Nisan 2018 22:17

İZMİR\'in Bornova ilçesinde, İzmir Metrosu\'nun Sanayi ile Bölge istasyonları arasında bulunan bölümdeki yaya üst geçidi, altından geçen vincin çarpmasıyla çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

 

Bornova\'nın Ağaçlı Yol mevkisinde, İzmir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü karşısında bulunan, İzmir Metrosu\'nun Sanayi ile Bölge istasyonları arasındaki yaya üst geçidine, bugün akşam saatlerinde, altından geçen bir vinç çarptı. Çarpmanın etkisiyle, üst geçidin bir bölümü metro hattının üstüne diğer bölümü ise yola çöktü. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirtilen olayda, olası bir facia ucuz atlatılırken, Sanayi Durağı\'ndan Evka 3\'e kadar olan bölümdeki metro seferleri durduruldu. İş çıkış saati olması nedeniyle metro ve otobüs duruklarında kalabalıklar oluştu.

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olay yerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

 

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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