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DHA YURT - Isparta'ya şehit ateşi düştü

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin Afrin bölgesinde sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol'un (24) Isparta'daki ailesine şehadet haberi verildi

02 Mart 2018 03:14

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin, Suriye\'nin Afrin bölgesinde sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol\'un (24) Isparta\'daki ailesine şehadet haberi verildi.

Afrin bölgesinde Kel Tepe mevkiinde tünellerden sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol\'un şehadet haberi, Isparta İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan tarafından, merkeze bağlı Yazısöğüt Köyü\'nde oturan babası Derviş Açıkkol ve diğer aile fertlerine verildi. Sağlık ekipleri de şehit evinde hazır bekletildi. Şehadet haberini duyan vatandaşlar ve yakınları da Açıkkol ailesinin evine akın etti. Jandarma ekipleri tarafından şehidin evine ve sokağına Türk bayrağı asıldı. 

Bekar olan şehit Açıkkol\'un geçen hafta çarşamba günü ailesini ziyaret ettikten sonra Afrin\'e gittiği belirtildi. Şehidin yakın arkadaşları, Burhan Açıkkol\'un Afrin\'e gitmeden önce yaptığı konuşmalarında \'Afrin\'e şehit olmaya gidiyorum.\' dediğini söylediler. Odasında \'Gayret bizden, zafer Allah\'tan\' şeklinde yazı bulunduğu öğrenilen şehit Açıkkol\'un 1\'i kız 4 kardeş oldukları belirtildi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Ambulanstan görüntü
- Vatandaşlardan görüntü
- Bayrak asanlar
- Detay

Haber- Kamera: Nurettin ARKAN/ISPARTA (DHA)

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