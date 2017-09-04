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DHA YURT - İslahiye'de tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 25 yaralı

GAZİANTEP’in İslahiye İlçesi’nde, üzüm hasadında dönen tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 25 kişi yaralandı

04 Eylül 2017 19:47

GAZİANTEP’in İslahiye İlçesi’nde, üzüm hasadında dönen tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2\'si ağır 25 kişi yaralandı. 
Kaza, öğleden sonra İslahiye-Hatay karayolunun 18\'inci kilometresinde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan Ali Günay yönetimindeki 27 SH 860 plakalı traktör, Yeşilyurt Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, üzüm hasadından Boğaziçi Mahallesi\'ne dönen tarım işçileri Neslihan Armut, Ahmet Genç, Ayşe Dinler, Ruken Ayşe Kahraman, İrfan Doğan, Meryem Zengin, Günay Doğan, Gülizar Şengül, Elif Sena Zengin, Firdevs Kuş, Sevda Genç, Onur Kuş, Ali Üyer ile Suriye uyruklu Besil Mustafa, Hasan Şeyho, Doğan Hacı, Fatma Hacı ve Nesrin Hacı ile ismi öğrenilemeyen 7 kişi yaralandı.
Yaralı işçiler ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından İslahiye ve Kırıkhan Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. İslahiye Devlet Hastanesi acil servisinde ilk tedavisi yapılan yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi Gaziantep\'e sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan traktör sürücü Ali Günay ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- İslahiye Devlet Hastanesi 
- Hastene koridorundaki yaralılar
- Yarlılarla röp.
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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