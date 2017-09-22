DHA YURT - İş makinesinin deldiği doğalgaz borusu korku saçtı

SİVAS\'ta belediyenin alt geçit çalışması sırasında iş makinesinin doğalgaz ana borusunu delmesi sonucu büyük bir gaz kaçağı yaşandı. Çevreye korku saçan kaçağa ekipler müdahale etti.

Olay saat 09.30 sıralarında Kılavuz Mahallesi Emir Paşa Caddesi\'nde yaşandı. Sivas Belediyesi tarafından cadde üzerine yapılan alt geçit çalışması sırasında kazı yapan iş makinesi aynı bölgeden geçen ana doğalgaz borusuna temas etti. Borunun delinmesiyle birlikte içerideki gaz büyük bir basınçla patlama etkisi yaptı. O anlarda mahalle sakinleri ve çevrede bulunan esnaflar büyük panik yaşadı. Vatandaşlar durumu itfaiye ve doğalgaz ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine doğalgaz şirketi ekipleri sevk edildi. Ekipleri taşıyan araçlardan biri önde aniden durunca arkadan gelen diğer araç çarptı. Araçlarda hafif maddi hasar meydana gelirken doğalgaz ekipleri çevre güvenliği aldıktan sonra gazı ana vanadan kesti. Patlama nedeniyle çevreyi yoğun gaz kokusu sardı. Bazı vatandaşlar bölgede gerekli önlemin alınmadığını iddia ederek tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinden Necati Karaman, \"Kepçe vurunca boru delindi. Patlama sonrası asfalt ve toprak havaya uçtu. Çok kötüydü. Mahallede herkes korktu. Herkes bir tarafa kaçıştı. İşçilerin elinde sigara yoktu. Eğer sigara olsaydı patlama olabilirdi\" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntüler

-Patlama sonucu oluşan gaz sızıntısı görüntüleri

-Güvenlik tedbirleri

-Ekiplmerin olay yerine gelişi

-Eki ekip aracının birbirine çarpması

-Çevredeki vatandaşların görüntüleri ve tepkileri

-Konuşmalar

-Gazın kesilmesi

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

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