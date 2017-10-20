DHA   YURT - Irak ordusu, Altınköprü'yü ele geçirdi (2)

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DHA ÇATIŞMA BÖLGESİNDE  IRAK Ordusunun Haşdi Şabi güçleri ile birlikte Irak'ta tartışmalı bölgelere yönelik operasyonları kapsamında bugün Kerkük-Erbil yolunda Peşmerge ve Irak güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanırken DHA muhabiri Felat Bozarslan v

20 Ekim 2017 17:05

DHA ÇATIŞMA BÖLGESİNDE 
IRAK Ordusunun Haşdi Şabi güçleri ile birlikte Irak\'ta tartışmalı bölgelere yönelik operasyonları kapsamında bugün Kerkük-Erbil yolunda Peşmerge ve Irak güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanırken DHA muhabiri Felat Bozarslan ve bazı gazeteciler çatışmanın ortasında kaldı. Çatışmayı Peşmerge güçlerinin bulunduğu Erbil yönünden izleyen gazetecilerin bulunduğu yere Haşdi Şabi güçleri tarafından peş peşe yaklaşık 25 havan topu atıldı. Çatışmayı izleyen gazeteciler, yanı başlarına düşen ve kendileri için tehlike yaratan hava topları nedeniyle bölgeden ayrılmak zorunda kalırken, Peşmerge güçleri hava toplarına katyuşa füzeleri ile karşılık verdi. 

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Haber: (DHA) 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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