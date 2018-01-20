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DHA YURT - İNCİRLİK'TE TÜRK F-16'LAR HAZIR BEKLİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'Zeytin Dalı Harekatı'na havadan bombardıman yaparak başlamasının ardından gözlerin çevrildiği Adana'nın Sarıçam İlçesi'ndeki İncirlik Hava Üssü'nde, 2 Türk F-16 savaş uçağının pist başına geldiği görüldü

20 Ocak 2018 21:35

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin \'Zeytin Dalı Harekatı\'na havadan bombardıman yaparak başlamasının ardından gözlerin çevrildiği Adana\'nın Sarıçam İlçesi\'ndeki İncirlik Hava Üssü\'nde, 2 Türk F-16 savaş uçağının pist başına geldiği görüldü. Pist başında bekleyen savaş uçaklarının operasyona katılması bekleniyor.

İNCİRLİK\'E 4 TÜRK F-16 İNDİ
Adana\'nın Sarıçam İlçesi\'ndeki İncirlik Hava Üssü\'nde 2 Türk F-16 savaş uçağının pist başında beklemeyi sürdürürken, saat 18.10 sıralarında 4 adet F-16 ardı ardına İncirlik Üssü\'ne iniş yaptı. Bu uçakların operasyona fiilen katılıp katılmadığı ise henüz anlaşılamadı.

Öte yandan savaş uçaklarının Afrin\'deki bir TV vericisini vurduğu ileri sürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- İncirlik Üssü\'nde bekleyen savaş uçakları
- İncirlik\'e inen savaş uçakları

Haber Kamera: Yusuf BAŞTUĞ/ ADANA, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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