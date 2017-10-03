DHA YURT - İlkokul öğrencisinin çantasında kurusıkı tabanca bulundu

GAZİANTEP\'te, öğretmeninin davranışlarından şüphelendiği ilkokul birinci sınıf öğrencisinin çantasında kurusıkı tabanca bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Vatan Mahallesi\'nde bulunan Kazım Karabekir İlkokulu\'nda meydana geldi. İsmi açıklanmayan sınıf öğretmeni, iddiaya göre, birinci sınıf öğrencisi İ.D.\'nin telaşlı davranışlarından şüphelendi. Bunun üzerine yapılan aramada, öğrencinin çantasında kurusıkı tabanca bulundu. Öğretmen, öğrenci ile kurusıkı tabancayı okul müdürünün odasına götürdü. Öğrencinin babasını telefonla arayan okul müdürü, polise de ihbarda bulundu. Okula gelen polis tabancaya el koydu, yapılan inceleme sonrası İ.D. ve babası, polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Okul tabelası

-Okul bahçesinde oynayan öğrenciler

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 36 MB

Haber- Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,(DHA)