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DHA YURT - İki katlı binada çıkan yangın panik yarattı

BURSA'da 2 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın hasara neden oldu

16 Ocak 2018 10:25

BURSA\'da 2 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın hasara neden oldu. Yangın nedeniyle mahalle sakinleri panik yaşadı.
Yangın, saat 04.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı mahallesinde meydana geldi. İsmail Şirin\'e ait 11 kişinin yaşadığı binanın çatı katında sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri panikle sokağa fırlarken, zillere basarak binadakileri dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri 4 araçla yangına müdahale etti.  Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Hafif alev ve dumanlı ortam
-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi
-Mahalle sakinlerinin panikle sokakta beklemesi
-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN / BURSA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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