DHA YURT - IKBY referandumundan yüzde 92.73 'evet' çıktı

IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin yaptığı referandumun resmi sonuçları açıklandı. Referandum Yüksek Komisyonu açıklamasına göre, yüzde 92.73 \'evet\', yüzde 7.27 \'hayır\' oyu çıktı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Referandum Yüksek Komisyonu, 25 Eylül\'de yapılan bağımsızlık referandumunun resmi sonuçlarını açıkladı. Erbil\'de bir otelde düzenlenen toplantıya, Referandum Yüksek Komisyonu üyeleri ve çok sayıda gazeteci katıldı. Açıklamayı yapan Komisyon Başkanı Hındirin Muhammed referandum sürecinin yasalara uygun bir şekilde yapıldığını belirterek, \"Güvenli bir şekilde sürdürülen referandum başarıyla gerçekleşmiştir ve başarılı geçen bu sürecin sonunda Kürdistan halkına müjde vereceğiz. Bağımsızlık referandumuna katılım oranı yüzde 72.16 olarak gerçekleşmiştir. Toplam 4 milyon 551 bin 255 seçmenden 3 milyon 305 bin 925 kişi referandumda oy kullanmıytır. 40 bin 11 oy geçersiz sayılmıştır. Referandumda yüzde 92.72 \'evet\' oyu, yüzde 7.27 \'hayır\' oyu çıkmıştır\" dedi.

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Haber - Kamera:Felat BOZARSLAN-Burak EMEK/ERBİL,(DHA)