DHA YURT - Hırsızlık şüphelisi, çatışmada 2 polisi yaralayıp kaçtı (3)

POLİSLERİ YARALADIKTAN SONRA ARKADAŞINI ARAMIŞ

BURSA\'da 30 ayrı hırsızlık ve 1 cinayet suçundan aranan Burak Örekli\'nin yakalanacağını anlayınca iki polis memurunu pompalı tüfekle yaraladıktan sonra kaçtığı bölgede arama çalışmaları devam ediyor.



Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden arama çalışmalarında Jandarma eve Polis ekipleri drone ile havadan arama yaptı. Burak Örekli\'nin olaydan sonra Yıldırım İlçesi\'nde oturan arkadaşı çeşitli suçlardan aranması bulunan 22 yaşındaki Zülfikar M.\'yi cep telefonuyla aradığı tespit edilince eve baskın düzenlendi. Gözaltına alınan Zülfikar M. İfadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Eve operasyon düzenlenmesi

Zülfikar M.\'nin gözaltına alınması

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Haber-Kamera: BURSA,(DHA)