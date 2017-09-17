T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - Hırsızlık şüphelisi, çatıda saklanırken yakalandı

ANTALYA’nın Manavgat İlçesi’nde park halindeki motosikleti çalmaya kalkıştığı iddia edilen 23 yaşındaki Fatih Ç

17 Eylül 2017 01:30

ANTALYA’nın Manavgat İlçesi’nde park halindeki motosikleti çalmaya kalkıştığı iddia edilen 23 yaşındaki Fatih Ç., 3 katlı binanın çatısında saklanırken yakalandı.
Manavgat’ın Aydınevler Mahallesi’nde Fatih Ç., iddiaya göre bir evin önünde park halinde bulunan motosikleti çalmak istedi. Motosiklet sahibinin fark edip, yakalamaya çalıştığı Fatih Ç., portakal bahçesine kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bahçede arama yapan polis, herhangi bir sonuç alamayınca, şüphelinin kaçtığı söylenen yakındaki konutların olduğu bölgeye bakıldı. 
Binaların bodrum katları, garajlar da dahil didik didik bölgeyi arayan polis ekipleri, şüphelinin 3 katlı bir binanın çatı katında olduğu bilgisine ulaştı. Fatih Ç. polisin düzenlediği operasyonla çatıda saklanırken gözaltına alındı. 
Kelepçelenen Fatih Ç., polis aracın bindirilirken, “Çatıya iyi bakın, keleş vardı. İyi ki bir kavga ettikö dedi. Polis merkezine götürülen Fatih Ç.\'nin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
--------------
- Şüphelinin portakal bahçesine girişi
- Polislerin eli silahlı arama yapması
- Şüphelinin yakalandığı bina
- Şüphelinin gözaltına alınarak ekip otosuna bindirilmesi
- Şüphelinin üzerinden çıkan çantanın kontrol edilmesi
- Şüphelinin ekip otosuyla polis merkezine götürülmesi

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANTALYAnın ManavgatFatihManavgatın Aydınevler Mahallesinde FatihMotosikletBahçedePolisGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜPolislerinKAMERA Mithat ABAKANMANAVGAT Antalya DHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24