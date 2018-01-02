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DHA YURT - Hırsızlık operasyonu yapan polise ateş açıldı: 1 polis yaralı (2) - Yeniden

GAZİANTEP'te polis ekipleri, Mehmet G

02 Ocak 2018 04:12

GAZİANTEP\'te polis ekipleri, Mehmet G.\'nin çalınan güvercinlerinin saklandığı iddia edilen eve operasyon yaptı. Evde bulunan şüphelinin haber verdiği belirlenen üç yakını, otomobille olay yerine gelerek polislere tüfekle ateş açtı. 1 polisin yaralandığı olayda, kaçan 3 saldırgan ile evde bulunan hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde İstiklal Mahallesi\'nde meydana geldi. Mehmet G.\'nin çalınan güvercinlerin saklandığı evi bildirmesiyle harekete geçen polisler, operasyon düzenledi. Şüphelinin polisleri fark etmesiyle telefonla arayıp haber verdikleri belirlenen kimlikleri belirsiz yakınları, plakası alınamayan bir otomobille sokaktaki polislere tüfekle ateş açıp kaçtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 1 polis memuru yaralandı, polis aracı da hasar gördü.

Polislerin bir kısı kaçan saldırganları yakalamak için takip ederken, yaralı polis ise yine meslektaşları tarafından ekip aracıyla Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil servise müdahale edilen polisin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu arada polislerin takip ettiği saldırganların bulunduğu otomobil, kovalamaca sonunda Yeşilvadi Bulvarı\'nda durduruldu. Araçta bulunan 3 kişi ile, polisin girdiği evde bulunan hırsızlık şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda takviye ekibin de geldiği evde polis tarafından detaylı arama da yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Olay yeri
- Polis ekipleri
- Ekiplerin incelemesi
- Özel harekât polisleri
-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa-KANLI /GAZİANTEP,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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