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DHA YURT -  Hırdavat dükkanında yangın: 1 ölü

İZMİR'in Çiğli İlçesi'nde, henüz bilinmeyen bir nedenle hırdavat dükkanında çıkan yangında 44 yaşındaki Güngör Kıran  dumandan etkilenerek hayatını kaybetti

07 Nisan 2018 11:40

İZMİR\'in Çiğli İlçesi\'nde, henüz bilinmeyen bir nedenle hırdavat dükkanında çıkan yangında 44 yaşındaki Güngör Kıran  dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.
Yangın, bugün saat 01.00 sıralarında Köyiçi Mahallesi\'ndeki Dere Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın zemin katındaki hırdavat dükkanında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. İtfaiye ekipleri yanan dükkanda yaptığı incelemelerde, alevlerden kaçarak dükkanın arkasındaki tuvalete sığınan Güngör Kıran\'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Güngör Kıran\'ın dumandan etkilenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Yanan dükkandan görüntü
- İtfaiye ekiplerinden görüntü
- Polis ekiplerinden görüntü
- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)

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