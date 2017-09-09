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DHA YURT - HDP Milletvekili Ayhan Bilgen tahliye edildi /EK

SAVCI, BİLGEN'İN TAHLİYESİNE İTİRAZ ETTİ Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 6- 8 Ekim Kobani olayları öncesinde HDP MYK'sının yaptığı sokağa çıkma çağrısına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan parti sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan

09 Eylül 2017 01:39

SAVCI, BİLGEN\'İN TAHLİYESİNE İTİRAZ ETTİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, 6- 8 Ekim Kobani olayları öncesinde HDP MYK\'sının yaptığı sokağa çıkma çağrısına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan parti sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen\'in tahliye edilmesi kararına savcı itiraz etti. Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı, Ayhan Bilen\'i tahliye eden 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nin üst mahkemesi konumundaki 6\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi\'ne itiraz dilekçesini bugün akşam saatlerinde sundu. Dilekçede, Bilgen\'in üzerine atılı suçlar yönünden kuvvetli suç şüphesinin olduğu, terör örgütü üyesi olmak suçundan yargılandığı belirtilerek, suçun vasıf ve mahiyeti nedeniyle adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı belirtildi. Dilekçede sanık Ayhan Bilgen hakkında tahliye kararının kaldırılarak tutuklanmaya yönelik yakalama emri çıkarılması talep edildi.

Haber: DİYARBAKIR, (DHA) 
 

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