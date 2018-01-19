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DHA YURT - Hatay'dan Afrin'e 40 top atışı yapıldı

HATAY'ın Suriye sınırındaki Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki hudut karakollarından Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mevzileri vuruldu

19 Ocak 2018 20:49

HATAY\'ın Suriye sınırındaki Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki hudut karakollarından Afrin\'deki terör örgütü PYD/PKK mevzileri vuruldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'e yönelik operasyon hazırlığını sürdürürken Hatay\'ın Hassa ilçesinin sınır karakollarından 10 top atışı yapıldı. Gün buyunca Kırıkhan, Hassa ve Reyhanlı ilçelerindeki karakollardan yapılan top atışları ise akşam saatlerine kadar 40\'a kadar ulaştı. Özellikle askeri yığınak yapılan Hassa\'nın Sugediği bölgesinden aralıklarla tanklarla yapılan atışlarla Afrin\'deki terör örgütü PYD/PKK mevzileri vuruldu. Terör örgütünün taciz atışlarına karşılık verildiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Askeri araçlardan görüntü 
-İş makinelerinden görüntü
-Sınırdan görüntüler 
-detaylar

Haber-Kamera:  Ferhat DERVİŞOĞLU- Faruk KAHRAMAN / REYHANLI(Hatay), (DHA)- 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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