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DHA YURT - Hatay'da kaza: 10 ölü, 6 yaralı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

03 Aralık 2017 19:36

Hatay\'ın Altınözü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Yolağzı Mahallesi\'nde meydana geldi. Suriye\'den kaçak yollarla sınırı geçerek Türkiye\'ye girdiği belirlenen göçmenleri taşıdığı belirtilen minibüsü, asayiş uygulaması yapan jandarma ekipleri durdurmak istedi. Ancak kaçmaya çalışan minibüs, bir kamyonla çarpıştı. Kazada 10 göçmen yaşamını yitirirken, 6 kişi de ağır yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulanslarla Hatay\'daki hastanelere kaldırılırken, yaşamını yitirenlerin cesetleri ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarmanın olayla ilgili geniş çaplı soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü
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- Olay yeri cep telefonu ile çekilen görüntü

SÜRE: 01\'42\"  BOYUT: 104 MB
Haber:Samim SELÇUK - Kamera: Hatay,(ALTINÖZÜ), (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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